Події

12:16 02.11.2022

Температура повітря найближчими днями продовжить поступове зниження, у четвер у низці областей України пройдуть дощі

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Температура повітря найближчими днями продовжить поступове зниження, у четвер у низці областей України пройдуть дощі

Помірний дощ очікується у північних, більшості центральних та Харківській областях удень у четвер, 3 листопада, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі 3 листопада у Приазов'ї пройде невеликий дощ. На решті території – без істотних опадів. Уночі та вранці на Закарпатті та на північному сході країни місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних та північно-східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті до 15°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві 3 листопада вночі без опадів, удень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних спостережень 3 листопада найвища температура була +16,6°С у 1984 та 1999 роках, а найнижча -12,7°С у 1979 році.

У п'ятницю, 4 листопада, в Україні без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11°, на півдні та заході країни 12-17°.

У Києві 4 листопада без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Теги: #укргідрометцентр

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