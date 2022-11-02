Події

11:38 02.11.2022

"Нова пошта" придбала для ДСНС 20 підводних роботів-саперів

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Група компаній "Нова пошта" в рамках співпраці придбала для Держслужби України з надзвичайних ситуацій 20 роботів-саперів Fifish для підводного розмінування на 5 млн грн.

Як зазначено в повідомленні "Нової пошти" в середу, завдяки цим роботам піротехніки знешкодять боєприпаси, що залишилися на дні водойм після активних бойових дій у Миколаївській області.

"Такі роботи виявляють вибухонебезпечні предмети у водоймах і передають саперам точні координати їх місцезнаходження. За допомогою спеціальної роборуки прилад може рухати боєприпас або розташувати поряд із ним детонатор, щоб згодом знешкодити. Робот оснащений VR-окулярами. Завдяки їм сапер бачить те, що відбувається під водою, і скеровує прилад у правильному напрямку", - зазначено у повідомленні "Нової пошти".

Перші вісім роботів уже передано рятувальникам. Найближчим часом в Україну доставлять ще 12 роботів-саперів: 11 із них компанія також передасть ДСНС, а один зразок залишиться Асоціації роботизації України для подальшого вдосконалення. Його доопрацьовуватимуть українські фахівці згідно з вимогами ДСНС. Їхнє завдання – удосконалити двигун, збільшити час роботи приладу та покращити освітлення.

"Нова пошта" очолила процес розробки надсучасного робота-сапера для України. Ми взяли на себе відповідальність за фінансовий і технічний напрями, а також за пошук і залучення партнерів. Наше завдання – враховуючи переваги іноземних роботів, зробити власний, щоб він відповідав усім запитам піротехніків. Крім того, український робот коштуватиме дешевше за зарубіжні аналоги й матиме більше простору для модернізації, оскільки зворотний зв'язок від колег із ДСНС ми опрацьовуватимемо швидше", – наведено в повідомленні слова директора з розвитку "Нової пошти" Олексія Тараненка.

У компанії зазначили, що Україна нині – одна із найбільш замінованих країн у світі. Близько 200 тис. квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування

Ще один із напрямів партнерства "Нової пошти" та ДСНС – матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад. ДСНС України готує списки необхідних товарів, від електронних приладів до автомобілів, а компанія шукає їх, купує та доставляє. Також "Нова пошта" надає логістичну підтримку ДСНС України.

Теги: #нова_пошта #дснс #сапери #роботи

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