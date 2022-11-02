Контррозвідка викрила російську шпигунку, яка намагалася проникнути до СБУ і стати "подвійним агентом"

Контррозвідка Служби безпеки України викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ у Луганській області, яка вдавала українську патріотку, щоб проникнути до СБУ і стати "подвійним агентом".

"Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого "гарантувала" надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України. Втім, співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване МДБ ЛНР", - повідомила пресслужба СБУ.

Як встановили співробітники Служби безпеки, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зловмисниця виконувала завдання щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Крім того, вона збирала установчі дані та місця перебування учасників спротиву в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківці. Одержану інформацію вона передавала окупаційній адміністрації для подальших репресій проти місцевих жителів.

Згодом російська шпигунка отримала завдання встановити контакт та налагодити співпрацю з українською спецслужбою.

Унаслідок багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю вчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора".

Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію та затримали.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув'язнення.

Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники Департаменту контррозвідки спільно із СБУ Донецької та Луганської областей та Головним слідчим управлінням Служби безпеки.