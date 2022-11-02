Окупанти втратили за добу в Україні близько 800 військових, 16 танків, літак та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 800 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 2 листопада, сягнули близько 73 тис. 270 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 16 танків та 24 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2714 та 5525 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 3 артилерійські системи окупантів, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 1 засіб протиповітряної оборони та 10 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами). Збито 23 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1733 артсистеми, 387 РСЗВ, 199 засобів ППО, 4153 автомобілі та автоцистерни, 154 одиниці спеціальної техніки та 16 суден. Знищено 277 літаків і 258 гелікоптерів, збито 1438 безпілотників і 397 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють. "Найбільших втрат окупанти зазнали на авдіївському та лиманському напрямках", - йдеться у зведенні.