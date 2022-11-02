Події

07:52 02.11.2022

Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

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Міністр оборони Туреччини у переговорах з міністрами України наголосив на важливості збереження "зернового коридору"

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок, 1 листопада, в окремих телефонних розмовах обговорив ситуацію з відвантаженням зерна з українським колегою Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, наголосивши на важливості реалізації цієї ініціативи, повідомляє агентство Anadolu.

"Туреччина продовжить робити свій внесок у забезпечення миру в регіоні та надання гуманітарної допомоги на всіх рівнях, як вона це робила досі", - цитує агентство слова Акара.

Турецький міністр зазначив, що підписана 22 липня і розрахована на 120 днів "зернова ініціатива" значною мірою сприяла пом'якшенню глобальної продовольчої кризи, оскільки майже 10 млн тонн зерна було відправлено тим, хто його потребує, і довела, що "співпраця та діалог" вирішують проблеми.

Акар зазначив, що чорноморський зерновий коридор набагато швидше і зручніше для перевезення зерна, ніж сухопутний, і ця гуманітарна діяльність повинна бути відокремлена від війни.

За інформацією Anadolu, 31 жовтня турецький міністр оборони також спілкувався з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, а потім повідомив журналістам, що, незважаючи на заяву Росії від 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи", судна продовжують йти і у суден під турецьким прапором проблеми відсутні.

Українські міністри не коментували підсумки цих переговорів, проте міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у ніч на середу щодо продовження "зернової ініціативи" з 3 листопада. Цю очікувану дату підтвердило й ООН.

Як повідомлялося, після заяви Росії 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаку України на кораблі в Севастополі експорт було тимчасово припинено. Проте 30 жовтня делегації Туреччини, України та ООН у Спільному координаційному центрі погодили на 31 жовтня поновлення руху 16 суден, зокрема 12 суден на вихід із українських портів. Рух продовжився і 1 листопада.

У вівторок, представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада, проте цього дня було проведено 36 перевірок суден в українських портах.

 

 

 

 

Теги: #зерно #україна #туреччина #переговори

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