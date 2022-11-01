Події

19:44 01.11.2022

Україна готова продовжувати брати участь у зерновій ініціативі з ООН і Туреччиною

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Україна готова продовжувати брати участь у зерновій ініціативі з ООН і Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном закликав до рішучих дій міжнародної спільноти у відповідь на терористичні атаки РФ, повідомляє пресслужба президента.

"Президент України наголосив на необхідності створення повітряного щита над нашою країною з метою захисту критичної інфраструктури та цивільних від російських ракетних атак. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України з боку Франції, зокрема надання систем протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу було приділено питанням продовольчої безпеки та ситуації щодо реалізації зернової ініціативи після одностороннього виходу з неї Росії. "Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі брати участь у реалізації зернових домовленостей спільно з ООН і Туреччиною. Продовження ініціативи критично необхідне. Вона – важливий елемент глобальної продовольчої безпеки", – наголосив глава Української держави.

Відбувся також обмін думками щодо ситуації на Запорізькій АЕС і ядерного шантажу з боку РФ. "Зеленський наголосив, що російські звинувачення України у нібито підготовці до застосування "брудної бомби" є черговим елементом ядерного шантажу з боку Росії. Він повідомив, що на запрошення української сторони експерти МАГАТЕ відвідали мирні об'єкти в Україні та мали змогу переконатися у бездоказовості звинувачень РФ", - йдеться у тексті.

 

 

 

Теги: #розмова #макрон #зеленський

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