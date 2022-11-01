Українська авіація за добу завдала 22 ударів по окупантах, уражено 19 районів зосередження озброєння і три позиції ворожих ЗРК - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 22 ударів по російських окупантах, уражено 19 районів зосередження ворожого озброєння і військової техніки, а також три позиції зенітних ракетних комплексів загарбників, повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Зазначається, що підрозділи української ППО на різних напрямках за добу збили два БПЛА типу "Орлан-10" і шість ударних дронів "Шахед-136".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів і чотири інші важливі військові об'єкти противника", - наголосили в Генштабі.

Там додають, що, за уточненою інформацією, також підтверджено знищення складів боєприпасів противника в Запорізькій області 29 жовтня.

"Крім того, в результаті вогневого ураження районів зосередження російських окупантів було знищено п'ять одиниць військової техніки. Втрати особового складу становлять до 30 осіб загиблими та близько 100 пораненими", - підсумували у відомстві.