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16:18 01.11.2022

РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

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РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які РФ планує встановити на північ від українського кордону, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми застосовуватимемо всі засоби захисту від цих ракет. Велика ймовірність, що їх буде доставлено на північ від України, звідки вони можуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км має дальність ураження", - сказав Ігнат на брифінгу у вівторок.

"Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні, – у нас засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", – додав представник Повітряних сил.

За його словами, балістичні ракети "Іскандер-М" є на озброєнні російських окупантів, але їх запас майже вичерпано, і РФ планує закупити ракети в Ірані саме для поповнення цього запасу. "Очевидно, що ці ракети надходять їм для доповнення саме тих "Іскандерів", тому що "Іскандери" вже фактично закінчуються. Не виготовила промисловість їм стільки. Запас "НЗ" вони вже перейшли", - сказав Ігнат.

Як повідомлялося, Іран готується відправити до РФ ще близько 1000 одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники. Іран відправить до РФ передові високоточні ракети вперше. Терміни їх прибуття в РФ наразі не відомі, проте очікується, що постачання буде здійснено до кінця року.

Теги: #ракети #іран #пс_зсу

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