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14:23 01.11.2022

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Луганської та Запорізької областей

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Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Луганської та Запорізької областей

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді розширити повноваження начальників військових адміністрацій низки населених пунктів у Луганській та Запорізькій областях.

Відповідні проєкти постанов №№ 8162 та 8163 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з проєктами постанов, у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники військових адміністрацій населених пунктів, окрім повноважень, віднесених до їх компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських, селищних та міських рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищних та міських голів. Вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Згідно з проєктами постанов, апарати сільських, селищних та міських рад та їх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів.

Проєкт постанови №8162 пропонує розширити повноваження начальника Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області.

Проєкт постанови №8163 стосується 20 населених пунктів Луганської області.

Теги: #зеленський #військові_адміністрації

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