Влада Косова запроваджує нові правила реєстрації номерних знаків для автомобілів

Нові заходи щодо перереєстрації автомобілів з вівторка набувають чинності у Косові, повідомляє сербський телерадіоканал РТС.

Відповідно до нових правил власників автомобілів із сербськими номерами Косово та Метохії (з літерами КМ) спочатку попереджатимуть, а потім штрафуватимуть на суму 150 євро.

З 21 квітня наступного року на території краю можна буде переміщатися автомобілями лише з номерами "Республіки Косово" (з літерами РКС).

У Белграді заявили, що не дотримуватимуться цих правил. Не мають наміру дотримуватися нових правил і серби, що проживають на півночі краю.

У Європейській комісії стверджують, що ці рішення не відповідають раніше досягнутим домовленостям.

Спочатку рішення про перереєстрацію номерних знаків влада в Приштині ухвалила 31 липня, після чого в Косово розпочалися акції протесту і реалізацію цього рішення відклали.