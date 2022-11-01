Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули три людини, три – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донбасу, вбитих росіянами, — 2 у Бахмуті та 1 у Кураховому. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, який загинув під час окупації, - у Рубцях. Ще 3 людей за вчора отримали поранення", – написав Кириленко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.