Події

07:09 01.11.2022

За добу на півдні було знищено 21 окупанта, 2 одиниці техніки

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За добу на півдні було знищено 21 окупанта, 2 одиниці техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили 21 людину особового складу агресора, 2 одиниці ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою армійською авіацією було точно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті супротивника поблизу Снігурівки Миколаївської області. Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районам зосередження ворожих сил. Виконано близько 18 вогневих завдань. Вороже військо поменшало на 2️1 рашиста. Демілітаризовано один військовий автомобіль та міномет. Інші втрати ворога уточнюються", - сказано в повідомленні, опублікованому в фейсбуці у ніч проти вівторка.

Крім цього, сили ППО в Бериславському районі Херсонської області знищили 2 ворожих ударних вертольоти Ка-52 "Алігатор".

Протягом бойового дня окупанти завдавали ударів по громадам у Баштанському та Миколаївському районах Миколаївської області, також обстрілювали нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонської області вздовж лінії розмежування військ.

Агресор продовжує активно проводити повітряну розвідку, використовуючи також "безпілотники ударного типу, що повертаються на базу. Але в ході виконання розвідзавдання такі ворожі дрони, як "Ланцет", ще й скидають на об'єкт ураження вибухівку. Саме так атаковано ворогом сьогодні Миколаївський район. Людських втрат немає".

Ворог обстрілював із важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град" звільнені населені пункти на півночі Херсонської області, пошкоджено декілька будівель та автомобілів, серед людей жертв немає.

У Чорному морі в готовності до застосування ракетного озброєння перебуває носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами". Загальна чисельність ворожого корабельного угруповання становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрувати вздовж південного узбережжя Криму.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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