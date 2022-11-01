Резніков і міністр оборони Чехії обговорили постачання озброєння та техніки

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Чехії Яна Чорнохова провели розмову, під час якої обговорили ситуацію на фронті, а також постачання озброєння і техніки.

"Чудова зустріч із моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєнь і техніки; можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони. Ми переможемо разом!", - написав Резніков у твіттері в понеділок увечері.