МАГАТЕ розпочало перевірку двох ядерних об'єктів в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали місію з перевірки двох ядерних об'єктів в Україні, повідомляється у твіттері агентства в понеділок із посиланням на його генерального директора Рафаеля Гроссі.

"Гроссі сказав, що інспектори з гарантій МАГАТЕ розпочали і незабаром завершать діяльність із перевірки у двох точках в Україні на запит українського уряду. Пізніше цього тижня він подасть свої початкові висновки за результатами цієї діяльності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Гроссі анонсував місію минулого тижня. "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди про гарантії України, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво чи переробку ядерного матеріалу в цих двох місцях і гарантувати відсутність незаявлених ядерних матеріалів та діяльності", - заявив він.

Перевірку буде здійснено після запиту уряду України у відповідь на обвинувачення РФ у нібито виробництві на українській території "брудних бомб".

За словами Гроссі, щойно перевірки буде завершено, буде оцінено результати й повідомлено висновки відповідно до стандартної практики гарантій МАГАТЕ. "Однак, знаючи про інтерес і нагальність цього питання, агентство також представить наші висновки Раді керуючих МАГАТЕ і відразу після цього громадськості", - йдеться в повідомленні.

Гроссі також надасть оновлену інформацію Раді безпеки ООН з цього питання на закритому засіданні.