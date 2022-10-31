Події

18:46 31.10.2022

Українська ППО збила два російських вертольоти і два безпілотники за добу – Генштаб

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Українська ППО збила два російських вертольоти і два безпілотники за добу – Генштаб

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два вертольоти (Ка-52 і Мі-8) та два безпілотні літальні апарати протягом доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника", - йдеться у зведенні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби, за даними Генштабу, уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки й інші військові об'єкти російських окупантів.

 

Теги: #вертольоти #генштаб_зсу #ппо

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