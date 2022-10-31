У найближчу добу в Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 1 листопада, в Україні без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний у західних областях південний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, на заході країни та півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 7-12°, у західних і південно-західних областях 13-18°, в Прикарпатті до 20°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепло, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 листопада найвища температура вдень (23,2°) була в 1926 році, найнижча вночі (-16,8°) у 1920 році.

У середу, 2 листопада, в Україні без істотних опадів. Уночі та вранці в західних областях подекуди туман. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, в західних і південних областях 3-8° тепла; вдень 8-13, у західних і південно-західних областях 12-17°; на півдні Одеської області 20-22°.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.