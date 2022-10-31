Події

12:15 31.10.2022

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди туман

1 хв читати
В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди туман

У найближчу добу в Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 1 листопада, в Україні без опадів. У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний у західних областях південний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, на заході країни та півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 7-12°, у західних і південно-західних областях 13-18°, в Прикарпатті до 20°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепло, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 листопада найвища температура вдень (23,2°) була в 1926 році, найнижча вночі (-16,8°) у 1920 році.

У середу, 2 листопада, в Україні без істотних опадів. Уночі та вранці в західних областях подекуди туман. Вітер змінних напрямів, 3-8 м/с.

Температура вночі від 4° до 1° морозу, в західних і південних областях 3-8° тепла; вдень 8-13, у західних і південно-західних областях 12-17°; на півдні Одеської області 20-22°.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 29.10.2022
В останні дні жовтня в Україні втримається відносно тепла погода

В останні дні жовтня в Україні втримається відносно тепла погода

07:54 28.10.2022
НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

НБУ розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

06:57 28.10.2022
Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у IV кв.-2022 на 35,6%

13:19 27.10.2022
Найближчими днями в Україні майже не буде опадів, уночі та вранці туман, температура не зміниться

Найближчими днями в Україні майже не буде опадів, уночі та вранці туман, температура не зміниться

16:28 26.10.2022
Авдіївський КХЗ "Метінвеста", що перебуває в холодній консервації, можна буде відновити через 8-10 місяців інтенсивних ремонтів – в.о. СЕО

Авдіївський КХЗ "Метінвеста", що перебуває в холодній консервації, можна буде відновити через 8-10 місяців інтенсивних ремонтів – в.о. СЕО

18:59 23.10.2022
Початок тижня у більшості областей України буде дощовим

Початок тижня у більшості областей України буде дощовим

13:23 21.10.2022
Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

17:57 20.10.2022
У п'ятницю і суботу в Україні утримається прохолодна погода, невеликі дощі пройдуть лише в деяких областях

У п'ятницю і суботу в Україні утримається прохолодна погода, невеликі дощі пройдуть лише в деяких областях

15:25 20.10.2022
Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

Загроза відновлення ЗС РФ наступу на північному фронті зростає - Генштаб ЗСУ

14:54 20.10.2022
Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

Зима 2022-2023 рр. в Україні буде в середньому теплішою за попередні, тривалі періоди низьких температур малоймовірні – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 регіонах - Шмигаль

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

ОСТАННЄ

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

Кличко: Через 3-4 години повернемо водопостачання споживачам лівого берега Києва і частково - правого

Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 регіонах - Шмигаль

У Кривому Розі російська ракета влучила в промислове підприємство, без жертв - Вілкул

У Полтавській ОВА попереджають про проведення навчальних стрільб

Через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання - "Київводоканал"

Влучань по Києву в понеділок уранці не зафіксовано, є прильоти в області - КМВА

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА