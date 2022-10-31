Події

11:32 31.10.2022

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей - ДСНС

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Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей - ДСНС

Рятувальники завершили розбір будівлі на території Святогірської лаври, знайдено тіла трьох людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Учора рятувальники 6 Державного пожежно-рятувального загону виконували роботи з розбору завалів частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала ушкоджень унаслідок ворожих обстрілів. Під час розбору завалів знайдено тіло однієї людини (анкетні дані та стать встановлюються). Загалом від початку робіт виявлено тіла трьох загиблих", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом особовий склад Слов'янського гарнізону здійснив розчищення і розбір 10 тонн будівельних конструкцій.

Теги: #дснс #святогірська_лавра

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