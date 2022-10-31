На Київщині є постраждалий та руйнування приватних будівель, влада закликає підготуватися до тривалого відключення е/е

У Київській області через масовані обстріли РФ уранці у понеділок є пошкодження енергетичної інфраструктури, попередньо одна людина постраждала, зруйновано приватні будівлі, повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - написав він.

"Попередньо є один постраждалий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель", - повідомив голова ОВА.

Кулеба зазначив, що у регіоні впроваджуються екстрені відключення електроенергії. "Підготуйтеся до тривалої відсутності електрики", - повідомив він.

Голова ОВА закликав усіх, до кого не застосовуються відключення світла, економно використовувати електроенергію.