Російські окупанти за добу втратили в Україні 620 військовослужбовців, 14 танків, один літак і чотири артсистеми

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 620 військовослужбовців, 14 танків, один літак і чотири артилерійські системи, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за добу загарбники також втратили 32 бронемашини, один вертоліт, один БПЛА оперативно-тактичного рівня і вісім одиниць автомобільної техніки (зокрема автоцистерни з ПММ).

Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на авдіївському та лиманському напрямках.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили 71 820 військовослужбовців, 2 686 танків, 5 485 бронемашин, 1 728 артилерійських систем, 383 РСЗВ, 197 засобів ППО, 275 літаків, 253 вертольоти, 1 413 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 352 крилаті ракети, 16 кораблів і катерів, 4 128 одиниць автомобільної техніки (зокрема автоцистерни з ПММ), 154 одиниці спецтехніки.