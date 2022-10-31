Події

09:59 31.10.2022

В одному з районів Київщини внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі - поліція

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В одному з районів Київщини внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі - поліція

В одному з районів Київської області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас унаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #київська_область

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