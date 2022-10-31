Події

07:47 31.10.2022

За добу на півдні було знищено 27 окупантів, 10 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

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За добу на півдні було знищено 27 окупантів, 10 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

За добу на південному напрямку українські військові знищили 27 людей особового складу агресора, 10 одиниць ворожої техніки, 2 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 1️5️6️ вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога наразі становлять: 2️7️ рашистів, танк, 2️ міномети, самохідна великокаліберна гаубиця "Акація", двадцяти трьох міліметрова зенітна установка та 5️ одиниць автобронетехніки. У Баштанському та Бериславському районах знищено 2️ склади з ворожими боєприпасами", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на понеділок.

Окрім цього українська авіація тричі атакувала райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники збили черговий Су-25 у відповідь на атаки ворожої штурмової авіації і ударних гелікоптерів по українських позиціях та звільнених населених пунктах Бериславського району.

У неділю вдень агресор обстрілював із РСЗВ та важкої артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині, жертв і руйнувань немає.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 8 корабельних кораблів, які маневрують під прикриттям кримського узбережжя. До застосування готові 2 надводні ракетоносії з 16 "Калібрами".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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