Події

12:48 30.10.2022

Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

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Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "настійно закликає" уряд Росії відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей".

У поширеній Держдепом заяві Блінкена наголошується, що зрив реалізації угоди безпосередньо вплине на країни з низьким і середнім рівнем доходу і світові ціни на продовольство, а також посилить гуманітарні кризи і ситуацію у сфері продовольчої безпеки.

Вашингтон "настійно закликає всі сторони продовжувати здійснення цієї найважливішої ініціативи з порятунку життів".

Як повідомлялося, Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України. Там стверджують, що нібито Україна за участю фахівців Великої Британії вчинила атаку "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".

Представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня уклали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Теги: #сша #зерно #блінкен

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