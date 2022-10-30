На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку, у Куп'янську масштабна пожежа на промоб'єкті - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, населені пункти Вовчанської громади, а також села і селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна мешканка Куп'янського району", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.