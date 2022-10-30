За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 950 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 30 жовтня, становлять близько 71 тис.200 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 13 танків і 52 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2672 і 5453 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 16 артилерійських систем окупантів, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 одиниць автомобільної техніки (зокрема, цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та 2 одиниці спеціальної техніки. Збито 1 літак, 1 крилату ракету, а також 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника.

А загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1724 артсистеми, 383 РСЗВ, 197 засобів ППО, 4120 автомобілів і автоцистерн, 154 одиниці спецтехніки та 16 суден. Знищено 274 літаки і 252 вертольоти, збито 1412 безпілотників і 352 крилаті ракети.