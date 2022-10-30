На Харківщині у дворі будинку вибухнув невідомий предмет, загинула жінка

У селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу (Харківська область) у дворі будинку, де жила сім'я з маленькою дитиною, вибухнув невідомий предмет, повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

"Наразі знайдено тіло жінки. Пошуки тривають", - написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Він закликав мешканців не піднімати небезпечні предмети та не зберігати їх удома.

"У черговий раз прошу, будьте обережні! Не піднімайте та не приносьте додому небезпечні предмети! За потреби викликайте рятувальників!" – написав Зеленський.