Події

06:59 30.10.2022

На Харківщині у дворі будинку вибухнув невідомий предмет, загинула жінка

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У селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу (Харківська область) у дворі будинку, де жила сім'я з маленькою дитиною, вибухнув невідомий предмет, повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

"Наразі знайдено тіло жінки. Пошуки тривають", - написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Він закликав мешканців не піднімати небезпечні предмети та не зберігати їх удома.

"У черговий раз прошу, будьте обережні! Не піднімайте та не приносьте додому небезпечні предмети! За потреби викликайте рятувальників!" – написав Зеленський.

 

 

 

Теги: #вибух #харківська_область #загибла

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