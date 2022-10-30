Під час святкування Хелловіна в Сеулі в тисняві загинуло 149 людей

Кількість загиблих під час тисняви в Сеулі з нагоди святкування Хелловіна зросла до 149, повідомляє в суботу "Ренхап" із посиланням на місцеву владу.

Також зазначається, що постраждали 76, з них 19 – з тяжкими пораненнями, ще 57 – з легкими. Особливо більшість жертв віком 10-30 років, два іноземці загинули, ще 15 постраждали.

Раніше в суботу агентство повідомляло про щонайменше 120 загиблих.

"Ренхап" уточнює, що тиснява утворилася в районі Ітевон у центрі столиці. Повідомляється, що люди померли від ядухи, постраждалих госпіталізовано.

За словами очевидців, інцидент стався у суботу ввечері у вузькому провулку поряд із готелем Hamilton.

До району, де трапився інцидент, направили близько 140 машин швидкої допомоги. Станом на 1:00 неділі за місцевим часом (19:00 за Києвом суботи), до відділення невідкладної допомоги надійшли близько 20 осіб, серед яких переважно дівчата віком 20 років.

Розслідування інциденту взяв він особистий контроль президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

"Головним пріоритетом є транспортування та порятунок пацієнтів, а також надання якнайшвидшої медичної допомоги постраждалим", - наводить "Ренхап" витримки із заяви президента.

Понад 100 тис. людей у суботу зібралися на Ітевоні на щорічне святкування Хелловіна.