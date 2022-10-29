Події

13:30 29.10.2022

Військово-політичне керівництво Росії під брендом "Путін" йде до знищення російської нації - Зеленський

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Військово-політичне керівництво Росії під брендом "Путін" йде до знищення російської нації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому складно на сьогодні сказати, "хто такий або що таке "Путін".

"Мені складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін - це коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками до знищення нації", - сказав він під час спілкування зі студентами та викладачами Єльського університету, опублікованого в суботу.

"Ми не готові говорити загалом із цим режимом", - сказав президент, зазначивши, що цей режим виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

"Неповага проявляється просто. Військові перебувають на території нашої держави", - сказав Зеленський.

За його словами, цей режим зараз обирає "для свого суспільства, скільки часу це суспільство буде ізольовано після війни 10, 20, 100 років. Коли у вас руки в крові, ніхто не хоче їх тиснути".

Теги: #путін #зеленський

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