Події

12:01 29.10.2022

Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

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Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Бійці підрозділу спеціального призначення "Хорт" 57 окремої мотопіхотної бригади ім.Костя Гордієнко, що діє на південному напрямку, ліквідували заступника начальника штабу російської приватної військової компанії "Вагнера", повідомляється на сторінці спецпідрозділу у Facebook.

"Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу в ближньому бою зіткнулися з групою бойовиків сумнозвісного пригожинського ПВК "Вагнера". Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих вагнерівців був ідентифікований заступник начальника штабу", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, наші захисники затрофеїли зброю цього мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії в 2018 році", - розповіли в спецпідрозділі, проілюструвавши повідомлення фотографією вилученої зброї.

Теги: #вагнер #ліквідація #замначальника

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