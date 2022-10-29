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11:11 29.10.2022

Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

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Заарештовано агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS - СБУ

 Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області, який збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону.

"Серед основних його завдань було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, і звітував окупантам про наслідки повітряних атак", - повідомляється на сайті СБУ в суботу.

Пособником окупантів виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ. Окупанти залучили зрадника до конфіденційної співпраці через соцмережі.

"Для виконання ворожих завдань з проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району і приховано спостерігав за об'єктами. Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фотографій з прив'язкою до місцевості і докладним описом", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #шпигун

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