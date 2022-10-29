Кількість знищених із 24 лютого в Україні окупантів перевищила 70 тисяч

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу склали близько 550 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 29 жовтня, склали близько 70 тис. 250 осіб Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 19 танків та 23 бойові броньовані машини (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення – 2659 та 5401 одиницю відповідно.

За добу в Україні було знищено 9 артилерійських систем окупантів, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 19 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) та 1 одиницю спеціальної техніки. Збито 1 літак, 1 вертоліт, а також 5 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня супротивника.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1708 артсистем, 380 РСЗВ, 195 засобів ППО, 4107 автомобілів та автоцистерн, 152 одиниці спецтехніки та 16 суден. Знищено 273 літаки та 252 вертольоти, збито 1406 безпілотників та 351 крилату ракету.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.