Події

07:29 29.10.2022

За добу п'ятниці втрати противника на півдні склали 34 особи о/с, 16 одиниць техніки та три склади боєприпасів

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За добу п'ятниці втрати противника на півдні склали 34 особи о/с, 16 одиниць техніки та три склади боєприпасів

Російські війська втратили на півдні України у четвер 34 людини особового складу, 16 одиниць техніки, три склади боєприпасів, повідомляє оперативне командування "Південь".

"34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 3 міномета сто двадцятого калібру, самохідну гармату "Гіацинт" та причіпну гаубицю. Ще 4 артилерійські установки та ворожий танк пошкоджені. А в Бериславському та Миколаївському районах знищені три склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Водночас ворог із мінометів обстрілював портову акваторію Очакова, але обійшлося без постраждалих.

Також ворог тримає у напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив із "Урагану". Реактивні снаряди влучили до прибережної зони водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури.

Крім того, упродовж п'ятниці ворог 8 разів атакував авіацією українські позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.

У відповідь Повітряні сили Збройних сил України завдали 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорного пункту у Миколаївському, Першотравневому та Бериславському районах.

Також українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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