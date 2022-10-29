Події

06:49 29.10.2022

Залужний поінформував генерала Міллі про ключові завдання української армії

1 хв читати
Залужний поінформував генерала Міллі про ключові завдання української армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про ключові завдання української армії.

"Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях", - написав Залужний у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Зокрема, йдеться про звільнення окупованих територій, недопущення захоплення ворогом нових ділянок, забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури Української держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, а також продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний зазначив, що противник не має успіху на фронті, попри суттєву перевагу, зокрема, у збільшенні кількості військ за рахунок мобілізованих. За його словами, українські позиції залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану.

Також головнокомандувач висловив вдячність генералу Міллі, президенту США Джозефу Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні.

 

Теги: #розмова #міллі #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 28.10.2022
Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

20:23 26.10.2022
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

07:25 26.10.2022
Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

06:47 26.10.2022
Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

10:34 20.10.2022
Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

10:11 20.10.2022
Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

08:50 14.10.2022
Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

20:29 12.10.2022
Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

Міллі: Ми працюємо над створенням для України інтегрованої оборонної ракетної системи для захисту повітряного простору

19:59 12.10.2022
Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

Міллі: Атаки на цивільні цілі – це воєнний злочин

19:47 12.10.2022
Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

Міллі: Ця боротьба не просто в інтересах України, а й у глобальних інтересах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

ОСТАННЄ

На Луганщині окупанти проводять особистий огляд людей та їх майна, а також затримують їх

Окупанти вбили трьох цивільних осіб, ще восьмеро поранено на Донеччині

ООН закликала до продовження угоди про експорт українського зерна та усунення перешкод російському експорту

Окупанти обстрілювали три ОТГ Дніпропетровщини, зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, є поранений

Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

Противник евакуюється з Херсонської області, вивозить медобладнання, а в Бериславі окупанти заселяються до приватних будинків місцевих жителів

За добу п'ятниці втрати противника на півдні склали 34 особи о/с, 16 одиниць техніки та три склади боєприпасів

На деокупованих територіях Донецької області будують фортифікаційні споруди

Окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА