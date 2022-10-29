Залужний поінформував генерала Міллі про ключові завдання української армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про ключові завдання української армії.

"Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях", - написав Залужний у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Зокрема, йдеться про звільнення окупованих територій, недопущення захоплення ворогом нових ділянок, забезпечення прикриття об'єктів критичної інфраструктури Української держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, а також продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Залужний зазначив, що противник не має успіху на фронті, попри суттєву перевагу, зокрема, у збільшенні кількості військ за рахунок мобілізованих. За його словами, українські позиції залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану.

Також головнокомандувач висловив вдячність генералу Міллі, президенту США Джозефу Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні.