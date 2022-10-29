Жовква обговорив із представником ЄС російську агресію та необхідність посилення санкцій проти РФ

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем у справах ЄС Крістіаном Даніельссоном щодо агресії РФ проти України та необхідності посилення санкцій проти країни-агресора, повідомила пресслужба глави держави.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації навколо збройної агресії Росії проти України та погодилися з необхідністю посилення міжнародного тиску на країну-агресора й докладання всіх зусиль задля збереження європейської єдності щодо питань, пов'язаних із міжнародною ізоляцією РФ, посиленням санкційного тиску та досягненням повної незалежності від російських енергоресурсів", - йдеться в повідомленні.

Жовква відзначив підтримку Швецією незалежності України, а також готовність активно долучитись до її повоєнного відновлення.

Як повідомляється, основну увагу сторони приділили вступу України до Європейського Союзу та пріоритетам головування Швеції у Раді ЄС у першій половині 2023 року. Сторони скоординували позиції щодо досягнення поступу України на євроінтеграційному шляху й домовилися поглиблювати діалог у цьому напрямі.

"Головування Швеції в Раді ЄС має позначитися початком переговорів про вступ України до Європейського Союзу й слугувати рушійною силою сталої всеосяжної підтримки України з боку європейської спільноти", – наголосив Жовква.

Крім того, сторони дійшли згоди щодо необхідності подальшої інтеграції України у внутрішній ринок ЄС та впровадження необхідних для цього реформ.

"Розраховуємо, що ми зможемо використати практичний досвід Швеції зі вступу до Європейського Союзу для досягнення подальшого прогресу на євроінтеграційному шляху", – резюмував заступник керівника ОП.