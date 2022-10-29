Події

06:43 29.10.2022

Окупанти обстріляли три ОТГ Сумщини, без втрат і пошкоджень

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Окупанти обстріляли три ОТГ Сумщини, без втрат і пошкоджень

Російські окупанти обстріляли три ОТГ Сумщини у п'ятницю, без втрат і пошкоджень, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, протягом дня росіяни обстріляли три громади. Зокрема, випустили по прикордонню 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії.

Також під ворожим вогнем була Есманьська ОТГ – туди росіяни стріляли з артилерії (ймовірно, 152 мм). Зафіксували шість вибухів.

Крім того, під обстрілами перебувала Білопільська ОТГ – росіяни випустили 15 мін по одному з прикордонних сіл.

А по Зноб-Новгородській ОТГ окупанти били із самохідної артилерійської установки (САУ) (дев’ять прильотів) й обстрілювали з гранатомета. Зафіксовано до десяти вистрілів.

Живицький зазначив, що п'ятниця минула без втрат і пошкоджень.

 

Теги: #сумщина #обстріли

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