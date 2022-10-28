Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

Кабінет Міністрів України продовжив дію спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО), зберігши пільгові ціни для населення.

Відповідне рішення про внесення змін до постанови про ПСО №483 від 5 червня 2019 року ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, повідомило Міністерство енергетики.

"Таким чином пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр. – до 31 березня 2023 року", - йдеться в релізі міністерства.

Міненерго також зазначило, що ухваленою сьогодні постановою пільговий перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні та вентиляційні системи, димовидалення та кондиціювання, системи сигналізації та авіаційні маяки. У такому разі тариф становитиме 1,68 грн/кВт-год.

Як повідомлялося, тариф на е/е для населення з 1 жовтня 2021 року становить 1,4 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно, понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год.

За такою самою ціною, незалежно від обсягу споживання, ресурс отримують, зокрема, колективні побутові споживачі, гуртожитки, юрособи, які є власниками або балансоутримувачами місць розміщення ВПО, дачні кооперативи, садові товариства на технічні цілі та освітлення територій, а також релігійні організації на комунально-побутові потреби.

Цей тариф діє також у багатоквартирних житлових будинках під час використання е/е для роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів, освітлення дворів, сходів, номерних знаків.