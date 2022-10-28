Події

22:38 28.10.2022

Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

1 хв читати
Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

Кабінет Міністрів України продовжив дію спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО), зберігши пільгові ціни для населення.

Відповідне рішення про внесення змін до постанови про ПСО №483 від 5 червня 2019 року ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, повідомило Міністерство енергетики.

"Таким чином пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 рр. – до 31 березня 2023 року", - йдеться в релізі міністерства.

Міненерго також зазначило, що ухваленою сьогодні постановою пільговий перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні та вентиляційні системи, димовидалення та кондиціювання, системи сигналізації та авіаційні маяки. У такому разі тариф становитиме 1,68 грн/кВт-год.

Як повідомлялося, тариф на е/е для населення з 1 жовтня 2021 року становить 1,4 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно, понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год.

За такою самою ціною, незалежно від обсягу споживання, ресурс отримують, зокрема, колективні побутові споживачі, гуртожитки, юрособи, які є власниками або балансоутримувачами місць розміщення ВПО, дачні кооперативи, садові товариства на технічні цілі та освітлення територій, а також релігійні організації на комунально-побутові потреби.

Цей тариф діє також у багатоквартирних житлових будинках під час використання е/е для роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів, освітлення дворів, сходів, номерних знаків.

Теги: #тарифи #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 28.10.2022
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

19:34 28.10.2022
Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

13:55 28.10.2022
Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

12:49 28.10.2022
"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

07:10 28.10.2022
Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

15:11 27.10.2022
На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

14:14 27.10.2022
На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

07:07 26.10.2022
Українські трейдери почали тестувати імпорт е/е зі Словаччини

Українські трейдери почали тестувати імпорт е/е зі Словаччини

18:41 25.10.2022
МХП почав надавати партнерам рефрижератори, щоб уникнути псування продуктів під час відключень електрики

МХП почав надавати партнерам рефрижератори, щоб уникнути псування продуктів під час відключень електрики

15:06 25.10.2022
Альтернативного живлення базових станцій поки що вистачить на 20% мережі "Київстару" у великих містах у разі тривалого знеструмлення

Альтернативного живлення базових станцій поки що вистачить на 20% мережі "Київстару" у великих містах у разі тривалого знеструмлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Повістки у територіальні центри комплектування не можна оскаржити в суді

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екскерівника КиївськоЇ ДАІ Курінного

Російські військові обстріляли прикордонний Вовчанськ

У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

Суд призначив заставу майже 4 млн грн колишньому першому заступнику голови Полтавської ОДА

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА