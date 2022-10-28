Події

20:11 28.10.2022

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

2 хв читати
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

У зв'язку з черговим обстрілом російськими окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури в ніч на 27 жовтня в Києві та Київській області періоди відключень електроенергії збільшаться до 5-6 годин, повідомив виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук в телемарафоні у п'ятницю.

"П'ять-шість годин будуть обмеження. Намагатимемося зробити так, щоб частіше відбувалася ротація, можливо, частіше відбувалися відключення впродовж доби, але, можливо, на менший період часу", - сказав Сахарук.

За його словами, графіки відключень, які застосовувалися раніше, втратили свою актуальність, тому що рівень обмежень у Києві та області збільшився внаслідок додаткового пошкодження елементів інфраструктури, яка забезпечувала передачу електроенергії в Київ і регіон.

"Це означає, що нам потрібно переробити всі графіки, тому що треба обмежувати більший обсяг споживачів на більший об'єм потужності", - зазначив виконавчий директор.

Як зазначив Сахарук, нові графіки відключень буде розроблено для споживачів упродовж найближчого одного-двох днів.

"Думаю, через день-два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними, відразу попереджаю, тому що кількість годин, коли треба буде залишатися без світла, має бути збільшена. На жаль, іншого виходу для відновлення інфраструктури зараз немає", - доповнив топменеджер.

Він також відповів на запитання, чому в Києві не всі будинки відключаються від електропостачання рівномірно.

"Тут є певні технічні складнощі, тому що в Києві десятки тисяч будинків, які відключити та включити назад, - це велика робота. Не всі будинки відключаються з пункту управління, багато будинків треба відключати через фізичну присутність бригади, яка має поїхати, щоб включити або виключити", - пояснив Сахарук.

Крім того, є будинки, які не можна відключати тому, що в них розташовані об'єкти критичної інфраструктури.

"Вони (об'єкти інфраструктури – ІФ-У) вмонтовані в будинок, і якщо ти відключаєш будинок, відключається та його частина, яка містить інфраструктуру. Наприклад, це може бути зв'язок, склад збереження вакцин, сервери різних провайдерів, телебачення та інші елементи критичної інфраструктури, теплопостачання, водопостачання тощо", - наголосив виконавчий директор.

За його словами, відключення усіх таких будинків є неможливим і неправильним, оскільки може призвести до ще гірших наслідків для міста у вигляді відсутності води, тепла, зв'язку, телебачення і установок для правильного зберігання ліків.

Теги: #київ #електроенергія #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 28.10.2022
Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

19:34 28.10.2022
Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

18:48 28.10.2022
Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

17:38 28.10.2022
Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

13:55 28.10.2022
Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

12:49 28.10.2022
"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

10:53 28.10.2022
Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

07:10 28.10.2022
Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

20:34 27.10.2022
Столичне озеро Алмазне набуло статусу ландшафтного заказника місцевого значення

Столичне озеро Алмазне набуло статусу ландшафтного заказника місцевого значення

19:07 27.10.2022
Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Жителів столичного регіону закликали бути готовими до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін

Нове обладнання ППО надійшло до столиці – Кличко

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, залишаються чинними – уряд

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Канаді за випуск суверенних облігацій

Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Зеленський: Нинішня хвиля мобілізації в РФ – не остання

Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Повістки у територіальні центри комплектування не можна оскаржити в суді

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екскерівника КиївськоЇ ДАІ Курінного

Російські військові обстріляли прикордонний Вовчанськ

У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

Суд призначив заставу майже 4 млн грн колишньому першому заступнику голови Полтавської ОДА

США виділяють Україні $275 млн у рамках чергового пакета військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА