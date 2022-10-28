Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

У зв'язку з черговим обстрілом російськими окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури в ніч на 27 жовтня в Києві та Київській області періоди відключень електроенергії збільшаться до 5-6 годин, повідомив виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук в телемарафоні у п'ятницю.

"П'ять-шість годин будуть обмеження. Намагатимемося зробити так, щоб частіше відбувалася ротація, можливо, частіше відбувалися відключення впродовж доби, але, можливо, на менший період часу", - сказав Сахарук.

За його словами, графіки відключень, які застосовувалися раніше, втратили свою актуальність, тому що рівень обмежень у Києві та області збільшився внаслідок додаткового пошкодження елементів інфраструктури, яка забезпечувала передачу електроенергії в Київ і регіон.

"Це означає, що нам потрібно переробити всі графіки, тому що треба обмежувати більший обсяг споживачів на більший об'єм потужності", - зазначив виконавчий директор.

Як зазначив Сахарук, нові графіки відключень буде розроблено для споживачів упродовж найближчого одного-двох днів.

"Думаю, через день-два ми зможемо показати графіки, вони не будуть приємними, відразу попереджаю, тому що кількість годин, коли треба буде залишатися без світла, має бути збільшена. На жаль, іншого виходу для відновлення інфраструктури зараз немає", - доповнив топменеджер.

Він також відповів на запитання, чому в Києві не всі будинки відключаються від електропостачання рівномірно.

"Тут є певні технічні складнощі, тому що в Києві десятки тисяч будинків, які відключити та включити назад, - це велика робота. Не всі будинки відключаються з пункту управління, багато будинків треба відключати через фізичну присутність бригади, яка має поїхати, щоб включити або виключити", - пояснив Сахарук.

Крім того, є будинки, які не можна відключати тому, що в них розташовані об'єкти критичної інфраструктури.

"Вони (об'єкти інфраструктури – ІФ-У) вмонтовані в будинок, і якщо ти відключаєш будинок, відключається та його частина, яка містить інфраструктуру. Наприклад, це може бути зв'язок, склад збереження вакцин, сервери різних провайдерів, телебачення та інші елементи критичної інфраструктури, теплопостачання, водопостачання тощо", - наголосив виконавчий директор.

За його словами, відключення усіх таких будинків є неможливим і неправильним, оскільки може призвести до ще гірших наслідків для міста у вигляді відсутності води, тепла, зв'язку, телебачення і установок для правильного зберігання ліків.