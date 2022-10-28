Російські військові обстріляли прикордонний Вовчанськ

У п'ятницю вдень російські війська обстріляли прикордонний Вовчанськ Харківської області, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Боєприпаси влучили поряд із житловим будинком. Зруйновані огорожа, дах і фасад будинку, пошкоджені господарські будівлі. Попередньо постраждалих немає", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.