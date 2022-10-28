Харківська ОВА відмовилася підтримати ініціативу перенести погруддя Пушкіну до музею

Харківська ОВА відмовилася підтримати ініціативу громадськості щодо перенесення погруддя Пушкіну з пл. Поезії в облцентрі до одного з міських музеїв та порадила звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики, повідомив голова організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Звернення до Мінкульту буде. А ось позиція дуже неприємна", - написав Поздняков на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також оприлюднив відповідь за підписом директора департаменту культури та туризму ХОВА Едуарда Павленка, в якій зазначено, що оскільки погруддя Пушкіну належить до пам'яток національного значення, питання про надання дозволу на його перенесення стосується повноважень Кабміну. У документі також зазначено, що чинне законодавство допускає переміщення пам'яток лише як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці.

"Рекомендуємо вам звернутися з вищезазначеного питання до Міністерства культури та інформаційної політики", - йдеться у документі.