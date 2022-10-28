Українці, які прибули до Азербайджану, зможуть залишатися в країні необмежений час - ЗМІ

Громадяни України, які прибули до Азербайджану, зможуть залишатися в країні необмежений час, повідомив начальник Головного управління міграційного контролю Державної міграційної служби Азербайджану Руфат Ібрагімов, повідомляє apa.az.

"Як і раніше, термін перебування становить 90 днів. Однак з урахуванням ситуації, після закінчення терміну видворення не застосовується. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - наводить слова Ібрагімова apa.az у п'ятницю.