Події

14:38 28.10.2022

Шведська прокуратура проведе додаткове розслідування біля місця пошкоджень "Північних потоків"

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Шведська прокуратура проведе додаткове розслідування біля місця пошкоджень "Північних потоків"

Шведський прокурор Матс Юнгвіст у п'ятницю оголосив про проведення додаткового розслідування поблизу місця пошкоджень газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2" у Балтійському морі.

"Я вирішив спільно зі Службою державної безпеки Швеції провести низку додаткових перевірок на місці події", - наводять європейські ЗМІ слова Юнгвіста.

Він зазначив, що розслідування відбудеться "у співпраці з владою інших країн". Також, за його словами, допомогу нададуть шведські військові.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від острова Борнгольм.

Теги: #розслідування #швеція #північний_потік

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