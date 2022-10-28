Шведська прокуратура проведе додаткове розслідування біля місця пошкоджень "Північних потоків"

Шведський прокурор Матс Юнгвіст у п'ятницю оголосив про проведення додаткового розслідування поблизу місця пошкоджень газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2" у Балтійському морі.

"Я вирішив спільно зі Службою державної безпеки Швеції провести низку додаткових перевірок на місці події", - наводять європейські ЗМІ слова Юнгвіста.

Він зазначив, що розслідування відбудеться "у співпраці з владою інших країн". Також, за його словами, допомогу нададуть шведські військові.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік 2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від острова Борнгольм.