Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

Віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину не відкидає віялових відключень електроенергії в країні.

"Ризик відключення електроенергії існує, це ймовірно. Якщо ми змушені будемо піти на ці заходи, то відключення не будуть масовими, вони будуть таргетованими. В останню чергу відключатимуться Кишинів та інші великі міста, де є лікарні та інші медичні установи. Ми обговорюємо ці варіанти, щоб відключення були періодичними та нетривалими", - сказав Спину в четвер увечері на телеканалі TV8.

За його словами, це трапиться тільки в тому випадку, якщо Молдовська ДРЕС (розташована в Придністров'ї - ІФУ) не постачатиме електроенергію на правий берег Дністра.

"Зараз ми обговорюємо те, що буде після 1 листопада. Все залежить від обсягу постачання газу від "Газпрому". Якщо газ не поставлятиметься, то не буде й електроенергії з лівого берега Дністра. У цьому випадку ми змушені заповнити необхідний обсяг електроенергії за рахунок імпорту з Румунії та (інших) країн Європи. Електроенергія є, але вона суттєво дорожча", - зазначив Спину.

Він наголосив, що Молдова зараз купує в Румунії близько 185 МВт (із 750-800 МВт, необхідних Молдові - ІФУ) за ціною 90 євро за МВт. Крім того, у години пік дефіцит поповнюється за рахунок європейської електроенергії за ціною 260-280 євро за МВт.

"Наразі дефіцит становить 7-8%. Саме тому ми закликаємо економити електроенергію, особливо в години пік, коли відчуваємо великий дефіцит, а ціна електроенергії - вища", - наголосив Спину.

Проблеми в енергетиці Молдови виникли після того, як адміністрація Придністров'я заявила, що змушена серйозно скоротити постачання електроенергії на правий берег Дністра - з 70% від загальних потреб Молдови до 27% обумовленого обсягу з 24 жовтня і до 23% з 1 листопада.