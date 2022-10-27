Події

16:54 27.10.2022

ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

1 хв читати
ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників прокуратури Кіровоградської області.

Як повідомляє пресслужба Держбюро, операція проводилася спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

"Чиновник за хабар обіцяв сприяти чоловікові в оформленні групи інвалідності", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що місцевий житель звернувся до екстрасенса щодо долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність.

"Медіум" вирішила підзаробити та надала контакт знайомого прокурора. Чиновник натякнув, що процедура оформлення інвалідності тривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за $7,5 тис.", - повідомили в бюро.

Там наголосили, що прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передання голові комісії медико-соціальної експертизи. Після цього його затримали правоохоронці.

"Його підозрюють у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України)", - наголосили правоохоронці.

Вони додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.

Теги: #прокурор #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 26.10.2022
Ексголові Полтавської ОДА та двом його спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Ексголові Полтавської ОДА та двом його спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

13:39 26.10.2022
Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

13:23 26.10.2022
ДБР повідомила ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який переховується в Сербії

ДБР повідомила ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який переховується в Сербії

18:46 25.10.2022
"Укроборонпром" відсторонив від виконання службових обов'язків директора приладобудівного заводу через повідомлення йому про підозру

"Укроборонпром" відсторонив від виконання службових обов'язків директора приладобудівного заводу через повідомлення йому про підозру

19:50 24.10.2022
Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

15:29 24.10.2022
Екснардепу, голові Рахункової палати Пацкану повідомлено про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві

Екснардепу, голові Рахункової палати Пацкану повідомлено про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві

13:40 20.10.2022
Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

18:46 19.10.2022
Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

18:27 19.10.2022
НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

07:34 19.10.2022
Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

Мешканці Борової, яка очолила "відділ освіти" під час окупації, заочно оголошено про підозру у колабораціонізмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

Чутки про вихід російських військ із Херсона є інформаційною атакою - Зеленський

Президент підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

На Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін - голова ОВА

Україна переходить на зимовий час 30 жовтня

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по окупантах, артилерією і ракетними військами уражено два райони зосередження ворога

Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць столиці - Кличко

Українські порти працюють на 20-30% потужностей через блокування РФ перевірок суден у Босфорі

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Двох жителів Покровська, які передавали інформацію російським окупантам, засуджено до ув'язнення

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

НКРЕКП сприятиме розслідуванню НАБУ та САП у справі "Роттердам+"

Чутки про вихід російських військ із Херсона є інформаційною атакою - Зеленський

Ковтонюка призначено гендиректором Рівненської АЕС

"Укрспецсистеми" презентували новий безпілотник SHARK

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА