ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників прокуратури Кіровоградської області.

Як повідомляє пресслужба Держбюро, операція проводилася спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

"Чиновник за хабар обіцяв сприяти чоловікові в оформленні групи інвалідності", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що місцевий житель звернувся до екстрасенса щодо долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність.

"Медіум" вирішила підзаробити та надала контакт знайомого прокурора. Чиновник натякнув, що процедура оформлення інвалідності тривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за $7,5 тис.", - повідомили в бюро.

Там наголосили, що прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передання голові комісії медико-соціальної експертизи. Після цього його затримали правоохоронці.

"Його підозрюють у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України)", - наголосили правоохоронці.

Вони додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.