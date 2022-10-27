Лауреатом премії ім.Кочура у 2022 році став український поет і перекладач Валерій Кикоть

Лауреатом премії імені Григорія Кочура у 2022 році став український поет і перекладач Валерій Кикоть, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Визначено лауреата премії імені Григорія Кочура у 2022 році. Ним став Валерій Кикоть. Автор отримує премію за книгу "Американська поезія в перекладах Валерія Кикотя", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що премію присуджують щороку за найкращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі праці в царині українського художнього перекладу.