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12:19 27.10.2022

З 24 лютого з полону за обмінами звільнено 978 осіб, із них 99 цивільних – заступниця міністра оборони Маляр

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З 24 лютого з полону за обмінами звільнено 978 осіб, із них 99 цивільних – заступниця міністра оборони Маляр

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було здійснено 28 обмінів та звільнено з російського полону 978 осіб, зокрема 99 цивільних осіб, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства оборони України у четвер із посиланням на заступницю керівника відомства.

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, "не голосно", бо так потрібно. Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому! Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають", - сказала Маляр.

Вона закликала родичів військовополонених і безвісти зниклих довіряти інформацію про своїх близьких лише державним уповноваженим інституціям, а саме Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, який об'єднує понад 10 державних установ та організацій. "Оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну", - наголосила заступниця міністра.

За її словами, відомство піклується про фізичний та психологічний стан уже звільнених, про їх відновлення та подальшу інтеграцію у суспільство. "Звільнені з полону українські військовослужбовці проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах під наглядом фахівців високого рівня й безкоштовно отримують повний спектр необхідних медичних послуг. Всі їхні потреби фінансуються державою у повному обсязі", - додала Маляр.

Теги: #звільнення #полон

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