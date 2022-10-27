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11:43 27.10.2022

Енергетична інфраструктура у центральних областях пошкоджена внаслідок нічного обстрілу - "Укренерго"

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Енергетична інфраструктура у центральних областях пошкоджена внаслідок нічного обстрілу - "Укренерго"

Унаслідок російського обстрілу цієї ночі знову було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в центральних областях країни, повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

"Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. У зв'язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні вранці диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - зазначили у компанії.

Це дасть змогу зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають змогу енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Теги: #інфраструктура #укренерго

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