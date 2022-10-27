В. о. голови СБУ про реформу Служби: Економіка не в пріоритеті, ми займаємося контррозвідкою

Широкомасштабна російська агресія автоматично прискорила процес самореформування Служби безпеки України, основний акцент робиться на посиленні контррозвідувальної діяльності, зазначає в. о. голови СБУ Василь Малюк.

"Законопроєкт про СБУ перебуває на стадії між першим і другим читанням у Верховній Раді. Ми готові до конструктивного діалогу. Головне, аби це покращувало обороноздатність країни. Бо війна вкотре показала - Україні потрібна сильна спецслужба", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив: "Справді, початок війни автоматично прискорив самореформування Служби. СБУ сьогодні йде за вектором посилення контррозвідки. Всі оперативні підрозділи за функціоналом і за законом і до цього були контррозвідувальними, але наразі ми ще їх посилюємо".

За словами керівника української спецслужби, необхідно внести зміни до закону про контррозвідувальну діяльність, наразі узгоджено близько 80% позицій щодо цього законопроєкту, до роботи залучено і представників розвідувальної спільноти.

"Ми хочемо створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. Контррозвідувальні функції в межах своїх підрозділів виконуватимуть і Нацполіція, і ГУР МО, а СБУ залишатиметься основним суб'єктом", - наголосив Малюк.

В. о. голови Служби також зазначив, що є прихильником того, щоб Служба максимально відійшла від документування економічних злочинів. "Цим мають займатися БЕБ, НАБУ, слідство поліції. Але коли надходить відповідне доручення, ми зобов'язані його виконати. Ми поетапно йдемо до того, щоб відійти навіть від таких документувань", - додав він.