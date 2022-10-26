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13:26 26.10.2022

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

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США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

США передали Україні дві системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомило американське видання Defense News.

Згідно з публікацією, заплановано постачання ще шести таких систем ППО малого та середнього радіусу дії.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрованими цілями на малих та середніх висотах. Батарея містить станцію радіолокації, пускову установку на буксирі з шістьма контейнерами для ракет AMRAAM з дальністю до 40 км і командним пунктом управління.

Комплекс розроблено норвезькою компанією Kongsberg Defence&Aerospace спільно з американською Raytheon Technologies.

Теги: #сша #nasams

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