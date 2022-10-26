ДБР повідомила ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який переховується в Сербії

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн грн, повідомляється на сайті ДБР у середу.

У відомстві не називають ім'я ексспівробітника СБУ. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

"Встановлено, що у 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню як призваному військовослужбовцю", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що, отже, він одночасно отримував заробітну плату і на державному підприємстві (близько 160 тис. грн на місяць), і в СБУ, а завдані державі збитки становили 3,2 млн грн.

Ексгенералові СБУ повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України). Печерський районний суд Києва стосовно підозрюваного заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ДБР уже повідомило заочно цьому чиновнику про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем і зловживанні владою або службовим становищем (ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК). Його було оголошено в міжнародний розшук. За даними слідства, він перебуває на території Сербії, куди було направлено документи на його екстрадицію.

"У 2018 році він обіймав посаду директора ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Встановлено, що на цій посаді він уклав із фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір. Це спричинило тяжкі наслідки державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб", - розповіли в ДБР.

Президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова генеральського звання 1 квітня, заявивши, що він "не має часу займатися всіма зрадниками, але поступово всі вони будуть покарані".