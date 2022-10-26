Події

10:42 26.10.2022

Просування ЗСУ на півдні уповільнилося через дощі - Резніков

1 хв читати
Просування ЗСУ на півдні уповільнилося через дощі - Резніков

Просування Збройних сил України в рамках контрнаступу на півдні країни уповільнилося через дощову погоду, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити", – сказав Резніков в інтерв'ю Fox News.

Водночас міністр оборони зазначив, що не вірить у те, що росіяни проводитимуть вуличні бої в Херсоні, бо для них це невигідно.

"Ви знаєте, що ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські системи, як HIMARS, а також інші РСЗВ, як M270, артилерію 155-мм калібру, це сучасні системи стандарту НАТО, як, наприклад, M777 зі США. Для них залишатися в Херсоні — це реальний ризик, тому що в них не буде можливості втекти, як вони зробили на харківському напрямку, наприклад в Ізюмі та інших містах", - пояснив Резніков.

 

Теги: #міноборони #зсу #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 26.10.2022
Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600 – Резніков

Україна очікує поставок зі США безпілотників Switchblade 600 – Резніков

07:21 26.10.2022
Резніков привітав голову Міноборони Великої Британії з повторним призначенням на посаду

Резніков привітав голову Міноборони Великої Британії з повторним призначенням на посаду

14:59 25.10.2022
Проблем із забезпеченням українських військових зимовим одягом немає - нардеп Веніславський

Проблем із забезпеченням українських військових зимовим одягом немає - нардеп Веніславський

10:33 25.10.2022
"Армія дронів" закупить 11 безпілотників PUMA-LE за 542 млн грн - Мінцифри

"Армія дронів" закупить 11 безпілотників PUMA-LE за 542 млн грн - Мінцифри

14:23 22.10.2022
"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

13:20 22.10.2022
У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

У Херсонській області збитий російський вертоліт Ка-52

12:42 21.10.2022
В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

08:25 20.10.2022
Повітряні сили ЗС України знищили 14 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили ЗС України знищили 14 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

13:32 19.10.2022
"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників - Мінцифри

"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників - Мінцифри

12:37 19.10.2022
Віктор та Олена Пінчуки створюють національну мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців в Україні

Віктор та Олена Пінчуки створюють національну мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

Столтенберг: Жодна країна не повинна допомагати Росії в її агресивній війні проти України

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових, 17 танків та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

ЗС України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів

У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

ОСТАННЄ

Рух вантажівок автомобільною частиною Керченського мосту окупанти не відкриють до грудня

Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

США поставили Україні дві системи ППО NASAMS із восьми запланованих - ЗМІ

ДБР повідомила ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову, який переховується в Сербії

Затримано депутата "ОПЗЖ" і керівника філії столичного банку, які пропонували призовникам тікати за кордон, - СБУ

Столтенберг: Жодна країна не повинна допомагати Росії в її агресивній війні проти України

Після удару по Дніпру 25 жовтня госпіталізовано 4 постраждалих, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Мінкультури підтвердило понад 550 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

У Бахмуті внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув мирний житель, у Дружківці знищено коледж та пошкоджено багатоповерхівки – голова Донецької ОВА

Путін намагатиметься заспокоїти прихильників війни в Україні, силовики продовжують висловлювати невдоволення - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА