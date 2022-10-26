Просування ЗСУ на півдні уповільнилося через дощі - Резніков

Просування Збройних сил України в рамках контрнаступу на півдні країни уповільнилося через дощову погоду, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити", – сказав Резніков в інтерв'ю Fox News.

Водночас міністр оборони зазначив, що не вірить у те, що росіяни проводитимуть вуличні бої в Херсоні, бо для них це невигідно.

"Ви знаєте, що ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські системи, як HIMARS, а також інші РСЗВ, як M270, артилерію 155-мм калібру, це сучасні системи стандарту НАТО, як, наприклад, M777 зі США. Для них залишатися в Херсоні — це реальний ризик, тому що в них не буде можливості втекти, як вони зробили на харківському напрямку, наприклад в Ізюмі та інших містах", - пояснив Резніков.