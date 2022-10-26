На Луганщині окупанти вбили двох жителів Білогорівки, у Кремінній немає світла та води – голова ОВА Гайдай

На Луганщині окупанти вбили двох жителів Білогорівки, у Кремінній немає світла та води, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Білогорівку, як і низку вже звільнених від окупантів населених пунктів, росіяни знову обстріляли вчора та вбили двох місцевих жителів. Після деокупації їм пропонували евакуюватися, але вони вирішили залишитися в рідному селі. Противник знав, де саме проживало населення, тому і бив саме туди", - написав він у телеграм-каналі.

Гайдай також повідомив, що жителі Кремінної, які залишилися в окупації, скаржаться на майже критичну ситуацію в місті – там немає світла і води, а в магазини припинили підвозити продукти.

Також росіяни 25 жовтня відкривали вогонь по Невському, Стельмахівці та Новоєгорівці.

Гайдай зазначив, що українські артилеристи в Новоіванівці знищили склад боєприпасів та понад 10 кадировців.

Водночас із Росії продовжують доставляти нових мобілізованих, а також призивати чоловіків на Луганщині.

"Для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув'язнених", - зазначив голова ОВА.

Також він повідомив, що т.зв. народній міліції заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

Окрім того, на окупованій території Луганщини заборонено майже все.

"Навіть лікування. Медзаклади на окупованій території переповнені пораненими. Цивільним, звісно, відмовляють у госпіталізації. Так само, як і військовим, якщо звернення не пов'язане з пораненням. Потрібна допомога у разі запалення легенів або інсульту – лікуйся сам", - зазначив Гайдай.